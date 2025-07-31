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NBA》勇士加碼2年4500萬美元沒用！ 庫明加依舊不點頭

2025/07/31 08:42

庫明加目前仍不願意接受勇士的條件，雙方僵局持續中。（資料照）庫明加目前仍不願意接受勇士的條件，雙方僵局持續中。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士與22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的合約協商持續停滯當中，今天傳出勇士開出新的2年4500萬美元報價，但庫明加依舊拒絕。

根據《ESPN》查拉尼亞（Shams Charania）與史雷特（Anthony Slater）聯合報導指出，庫明加拒絕勇士合約的最大原因，是因為勇士堅持合約第二年要球隊選項，而且不願意讓他保留不可交易條款。

庫明加的經紀人透納（Aaron Turner）指出，他們有在夏季會議上向勇士提出一些合約的方案，包含3年約8200萬美元的合約，這樣可以讓勇士薪資維持在第二層稅線以下，能夠使用賦稅中產特例來補強。

而庫明加跟經紀人也持續找尋先簽後換的方案，主要是與國王和太陽兩隊談判，庫明加收到的最好合約是4年近9000萬美元的合約，還包含最後一季的球員選擇權，而太陽在先簽後換中提出的包裹最具吸引力。

不過勇士方面對於先簽後換得到的報酬不感興趣，消息人士指出，在最近幾天，勇士開始暗示要完全終止先簽後換地討論。勇士的立場是，無論如何庫明加下個賽季都會待在勇士，不管他接受790萬美元的合格報價，還是簽下1+1合約。

但消息指出，庫明加更傾向於跟國王與太陽簽下長約，因為新的合約代表新開始、球隊中更重要的角色，還有保障先發的地位，以及對於他生涯更大程度的尊重。有消息指出，太陽的報價比勇士還要多了將近7000萬美元的保障。

由於庫明加合約的停滯，勇士是休賽季唯一沒有進行球員異動的球隊，但庫明加對此並不著急，他簽下合格報價的期限是10月1日（當地時間），目前來說，合約當中的主動權是他更在乎的，因為根據勞資協議，勇士所提出的1+1合約，必須得包含第二年的不得交易條款，因為庫明加的新球隊無法擁有他的鳥權，但勇士希望庫明加放棄不得交易條款，也是雙方現在談約停滯的主因。

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