MLB》連噴6顆壞球提前退場！大谷翔平3局4K失2分 最速飆162.5KM

大谷翔平。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天先發登板面對紅人,原本預計要投滿4局的他卻在4局下控球大亂,最終該局沒抓到任何打者退場,留下3局4次三振、失2分的成績單。

大谷翔平今天面對紅人迎來本季第7場先發登板,首局首打席就被前隊友拉克斯(Gavin Lux)敲出二壘安打,大谷接著對麥克連(Matt McLain)飆出三振,但仍遭克魯茲(Elly De La Cruz)敲安失分,大谷回穩後再飆1K,並讓馬提(Noelvi Marte)打出滾地球出局。

2局下大谷飆出2次三振,但也被敲出2支一壘安打攻占得點圈,不過第2次面對拉克斯有效壓制,讓他擊出二壘滾地出局,沒有失分。3局下大谷連續解決3位紅人打者,繳出此役首次、也是唯一一次三上三下的半局。

4局上道奇靠著佛里曼(Freddie Freeman)2分砲逆轉超前,4局下大谷續投,準備挑戰本季最長先發局數,然而開局就被敲安,接著面對史蒂芬森(Tyler Stephenson)連續2次暴投、連4顆大壞球保送,最終大谷對史提爾(Spencer Steer)又連投2顆壞球,該打席沒投完就提前退場。

These were Shohei Ohtani's last six pitches before he came out of the game with a trainer pic.twitter.com/yp38l0dnDy