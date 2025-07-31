MLB》連噴6顆壞球提前退場！大谷翔平3局4K失2分 最速飆162.5KM

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天先發登板面對紅人，原本預計要投滿4局的他卻在4局下控球大亂，最終該局沒抓到任何打者退場，留下3局4次三振、失2分的成績單。

大谷翔平今天面對紅人迎來本季第7場先發登板，首局首打席就被前隊友拉克斯（Gavin Lux）敲出二壘安打，大谷接著對麥克連（Matt McLain）飆出三振，但仍遭克魯茲（Elly De La Cruz）敲安失分，大谷回穩後再飆1K，並讓馬提（Noelvi Marte）打出滾地球出局。

請繼續往下閱讀...

2局下大谷飆出2次三振，但也被敲出2支一壘安打攻占得點圈，不過第2次面對拉克斯有效壓制，讓他擊出二壘滾地出局，沒有失分。3局下大谷連續解決3位紅人打者，繳出此役首次、也是唯一一次三上三下的半局。

4局上道奇靠著佛里曼（Freddie Freeman）2分砲逆轉超前，4局下大谷續投，準備挑戰本季最長先發局數，然而開局就被敲安，接著面對史蒂芬森（Tyler Stephenson）連續2次暴投、連4顆大壞球保送，最終大谷對史提爾（Spencer Steer）又連投2顆壞球，該打席沒投完就提前退場。

These were Shohei Ohtani's last six pitches before he came out of the game with a trainer pic.twitter.com/yp38l0dnDy — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 31, 2025

接替大谷登板的左投班達（Anthony Banda）對史提爾也投出保送形成滿壘，接著被敲出高飛犧牲打失分，道奇遭追平，不過班達穩住陣腳後連飆2K，結束該局紅人進攻。大谷此役先發3局用51球有32顆好球，最快球速101英哩（約162.5公里），被敲5安失2分，送出4次三振與2次保送，防禦率上升至2.40。

大谷翔平。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法