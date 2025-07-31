MLB》目標劍指季後賽！水手送走農場大物、迎牛棚左投弗格森

弗格森。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕交易大限在即，水手今天也做出補強，從海盜獲得左投後援弗格森（Caleb Ferguson）並送走農場大物右投馬丁尼茲（Jeter Martinez），為競爭季後賽名額增添一名牛棚好手。

現今29歲、生涯在大聯盟打滾7年的弗格森，以後援身分出賽居多，曾在道奇效力5個球季，近兩年待過洋基和太空人，本季則是轉戰海盜，今年累計45場出賽，拿下2勝2敗10中繼，防禦率與每局被上壘率分別為3.74與1.08，標準化防禦率（ERA+）114表現不俗。

請繼續往下閱讀...

除了例行賽外，弗格森在道奇與太空人時期也有季後賽經驗，總計9場共5.2局送出5K沒有失分，並有1次中繼成功。

水手隊總管霍蘭德（Justin Hollander）在聲明上表示，很開心迎來弗格森的加盟，強化球隊在比賽後段的牛棚戰力，「他是比賽中最可靠的後援左投之一，也為我們球隊增添了有季後賽經驗的選手。」

水手今天賽前戰績來到57勝51敗，與龍頭太空人有著4場勝差，另外在美聯外卡部分也排名第3，牛棚投手群防禦率3.73位居大聯盟第8，弗格森的加入有望能持續鞏固球隊的防線。

而被送去海盜的馬丁尼茲年僅19歲，在水手農場排名第13，本季在小聯盟高階1A有16場的出賽皆擔任先發，戰績2勝6敗，防禦率6.18，轉隊到海盜後排名來到第21名。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法