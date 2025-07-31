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MLB》大谷翔平3局飆4K失2分、5打數繳白卷！道奇隱形失誤釀禍落敗

2025/07/31 09:59

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與紅人系列賽最終戰，日本巨星大谷翔平投不滿4局提前退場，而道奇在比賽後段因一次隱形守備失誤釀禍，遭到紅人超前比分，最終2：5輸球，無緣橫掃紅人。

大谷翔平今天面對紅人迎來本季第7場先發登板，原本預計要投4局的他卻在4局下控球暴走，連投6顆壞球，在打席間就直接退場，此役用51顆球投3局，最快球速來到101英哩，送出4K、2BB，被打5支安打，防禦率上升到2.40，道奇也隨即公布，大谷退場的理由是抽筋。

道奇4局上靠著大哥佛里曼（Freddie Freeman）2分砲逆轉超前，不過4局下遭紅人追平。雙方僵持到8局下，紅人2出局一、二壘之下輪到史提爾（Spencer Steer）打擊，他與道奇斯漢（Emmet Sheehan）持續纏鬥，眼看敲出左外野界外飛球，帕赫斯（Andy Pages）已經掌握住，但最終球仍從手套彈出，這個隱形失誤讓道奇付出代價，史提爾在該打席第11球夯出中外野三壘安打，一棒將比分超前，隨後班森（Will Benson）再補一安，紅人取得5：2領先。

9局下道奇最後反攻，2出局一壘有人輪到大谷翔平打擊，他敲出中外野強勁飛球，擊球初速達104.5英哩，可惜直接找上手套，道奇3連戰最終戰輸球終止2連勝，無緣完成橫掃。大谷翔平此役5打數繳白卷，吞下1次三振，賽後打擊率下降至0.269，攻擊指數0.978。

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