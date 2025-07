MLB》大谷翔平3局飆4K失2分、5打數繳白卷！道奇隱形失誤釀禍落敗

大谷翔平。(路透)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇與紅人系列賽最終戰,日本巨星大谷翔平投不滿4局提前退場,而道奇在比賽後段因一次隱形守備失誤釀禍,遭到紅人超前比分,最終2:5輸球,無緣橫掃紅人。

大谷翔平今天面對紅人迎來本季第7場先發登板,原本預計要投4局的他卻在4局下控球暴走,連投6顆壞球,在打席間就直接退場,此役用51顆球投3局,最快球速來到101英哩,送出4K、2BB,被打5支安打,防禦率上升到2.40,道奇也隨即公布,大谷退場的理由是抽筋。

道奇4局上靠著大哥佛里曼(Freddie Freeman)2分砲逆轉超前,不過4局下遭紅人追平。雙方僵持到8局下,紅人2出局一、二壘之下輪到史提爾(Spencer Steer)打擊,他與道奇斯漢(Emmet Sheehan)持續纏鬥,眼看敲出左外野界外飛球,帕赫斯(Andy Pages)已經掌握住,但最終球仍從手套彈出,這個隱形失誤讓道奇付出代價,史提爾在該打席第11球夯出中外野三壘安打,一棒將比分超前,隨後班森(Will Benson)再補一安,紅人取得5:2領先。

Andy Pages dropped a fly ball that would have been the final out of the inning and Spencer Steer hit a go-ahead triple later that at bat pic.twitter.com/dRgPOS1hTa