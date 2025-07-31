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MLB》砲轟火箭人之子！ 吉田正尚首轟出爐率紅襪13：1痛宰雙城

2025/07/31 09:29

吉田正尚敲出本季首轟。（路透）吉田正尚敲出本季首轟。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕紅襪日籍好手吉田正尚今天敲出本季首轟，單場雙安3分打點，與隊友狂敲16支安打，以13：1痛宰雙城收勝。

紅襪今天前6局打完就以8：1遙遙領先雙城，9局雙城推出陣中主力牛棚賈克斯（Griffin Jax）上來收拾殘局，想不到賈克斯竟被連續敲出3支安打讓局面更加難堪，比數1：9落後。

雙城在落後8分後也毫不猶豫地換上野手登板，火箭人之子克萊門斯（Cody Clemens）一上場就被岡薩雷茲（Romy Gonzalez）敲出3分砲，吉田正尚「背靠背」開轟，後續克萊門斯回穩只被再打1支安打，終場紅襪就以13：1痛宰雙城。

本季雙城擔任賣家，今天把終結者杜蘭（Jhoan Duran）賣給費城人換取兩位百大新秀，而今天登板的賈克斯也被傳出是可能被賣掉的好手之一，或許他已經投完在雙城的最後一役。

吉田正尚今天敲出本季首轟，5打數雙安進帳3分打點，吞下2K，打擊率上升到2成39，本場開轟的還有紅襪史托瑞（Trevor Story）、杜蘭（Jarren Duran）、岡薩雷茲以及雙城沃爾納（Matt Wallner）。

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