MLB》砲轟火箭人之子！ 吉田正尚首轟出爐率紅襪13：1痛宰雙城

吉田正尚敲出本季首轟。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪日籍好手吉田正尚今天敲出本季首轟,單場雙安3分打點,與隊友狂敲16支安打,以13:1痛宰雙城收勝。

紅襪今天前6局打完就以8:1遙遙領先雙城,9局雙城推出陣中主力牛棚賈克斯(Griffin Jax)上來收拾殘局,想不到賈克斯竟被連續敲出3支安打讓局面更加難堪,比數1:9落後。

雙城在落後8分後也毫不猶豫地換上野手登板,火箭人之子克萊門斯(Cody Clemens)一上場就被岡薩雷茲(Romy Gonzalez)敲出3分砲,吉田正尚「背靠背」開轟,後續克萊門斯回穩只被再打1支安打,終場紅襪就以13:1痛宰雙城。

Masataka Yoshida has the @RedSox up HUGE pic.twitter.com/Bca5gdQjy8