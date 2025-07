MLB》被主戰捕手扛2轟不怕！今永昇太5局好投率小熊擊潰釀酒人

今永昇太今日先發5局失掉3分,靠著火力支援收下勝投。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日作客對上釀酒人的小熊,推派日籍強投今永昇太先發,雖然本場登板被主戰捕手康崔拉斯(William Contreras)挨了2轟,但最後仍完成5局好投,最終靠著火力援護下,以10:3收下勝利,避免3連戰遭到橫掃。

今永首局雖以2次三振開局,但面對康崔拉斯一顆外角指叉球被咬中,形成左外野方向的陽春全壘打失掉分數,4局下半再度面對到康崔拉斯時,這次改投外角速球又被逮中,扛出右外野大牆外形成單場雙響砲。

請繼續往下閱讀...

And just like that, we're all knotted up@Wcontreras42 https://t.co/KxrQL6xezu pic.twitter.com/z3uJzhhNa0