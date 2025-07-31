MLB》被主戰捕手扛2轟不怕！今永昇太5局好投率小熊擊潰釀酒人

今永昇太今日先發5局失掉3分，靠著火力支援收下勝投。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客對上釀酒人的小熊，推派日籍強投今永昇太先發，雖然本場登板被主戰捕手康崔拉斯（William Contreras）挨了2轟，但最後仍完成5局好投，最終靠著火力援護下，以10：3收下勝利，避免3連戰遭到橫掃。

今永首局雖以2次三振開局，但面對康崔拉斯一顆外角指叉球被咬中，形成左外野方向的陽春全壘打失掉分數，4局下半再度面對到康崔拉斯時，這次改投外角速球又被逮中，扛出右外野大牆外形成單場雙響砲。

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而來到5局下，柏金斯（Blake Perkins）與歐提茲（Joey Ortiz）接連敲安，並靠著弗里利克（Sal Frelick）的高飛犧牲打，讓今永再失1分，不過最後仍將失分控制在最低限度，完成5局的投球工作，最後靠著牛棚投手接力守城。

打線部分，開路先鋒布許（Michael Busch）先是敲出「首局首打席首球」全壘打，幫助小熊先馳得點，而團隊也在3局與6局上火力全開，分別灌進4分與3分大局，9上哈普（Ian Happ）再補了一發中右外野方向的兩分砲將得分來到雙位數，終場球隊靠著投打俱佳的好表現拿下勝利。

今永昇太今天用89球投完5局，雖被敲出5支安打失掉3分，但狂飆8次三振且沒有投出保送，拿下個人第8場勝投，而釀酒人掛帥主投的佩洛塔（Freddy Peralta）僅投4局就失掉5分，苦吞本季第5敗。

佩洛塔本場僅投4局就失掉5分，吞下本季第5敗。（美聯社）

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