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MLB》本季18場先發只拿1勝！美媒爆42歲三屆塞揚韋蘭德將上貨架

2025/07/31 09:45

韋蘭德。（資料照）韋蘭德。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕巨人在上週還有意在交易大限前進行補強，不過隨著球隊近期連敗、勝率跌破5成大關後也開始轉當賣家，今天才剛把下勾後援羅傑斯（Tyler Rogers）交易至大都會，根據報導，42歲三屆塞揚韋蘭德（Justin Verlander）也被擺上貨架。

根據大聯盟資深記者摩洛西（Jon Morosi）與《紐約郵報》海曼（Jon Heyman）報導，韋蘭德目前也被視為可交易的對象。目前韋蘭德擁有完整的不可交易條款，不過如果有具競爭力的球隊表達興趣，韋蘭德有機會放棄不可交易條款，但同時也得看巨人是否願意吸收韋蘭德勝於薪資中的500萬美元，以降低買家負擔促成交易。

韋蘭德已經不再是昔日的王牌投手，本季18場先發只拿下1勝、吞下8敗，89.1局投球送出77次三振，防禦率4.53，以他現在的實力恐怕難以擠進季後賽球隊輪值前4號先發，不過做為第5號先發仍綽綽有餘。韋蘭德生涯20年有12年闖進季後賽，投226局、奪下2屆世界大賽冠軍。

儘管報導尚未明確指出對韋蘭德有興趣的球對，不過《MLBTR》分析，從老虎近期交易來派岱克（Chris Paddack）的操作可以顯示，目前多支球隊確實存在著後段輪值的需求，幾乎每支球隊在現階段都需要有人能吃局數。

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