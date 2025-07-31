MLB》兩邊終結者都放火！洋基新同學再見安 11局大混戰擊敗光芒

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在主場迎戰光芒系列賽4連戰第3戰，兩隊終結者威廉斯（Devin Williams）、費班克斯（Pete Fairbanks）接連在9局放火被敲全壘打，延長賽11下靠著新同學麥馬翰（Ryan McMahon）的再見安打，以5：4擊敗光芒。

請繼續往下閱讀...

光芒3上洛爾（Brandon Lowe）敲出二壘安打先馳得點取得1：0領先，後續兩隊都未能越雷池一步，直到8下洋基葛里遜（Trent Grisham）陽春砲扳平比數，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）又在一、三壘有人時敲出適時安打助洋基取得2：1領先。

不過9上威廉斯登板卻放火，一開始就先保送卡米內洛（Junior Caminero），後續被代跑的卡巴列羅（José Caballero）盜上二壘，隨後J.洛爾（Josh Lowe）鎖定威廉斯偏低變速球，一棒掃到洋基右外野二層看台，賽季第7轟幫助球隊3：2超前。

9局下半換光芒放火，光芒終結者費班克斯（Pete Fairbanks）1出局後遭到沃爾普（Anthony Volpe）陽春砲狙擊，兩隊以3：3進入延長賽。

ANTHONY VOLPE GAME-TYING HOME RUN IN THE NINTH INNING! pic.twitter.com/ESVs7FblHL — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） July 31, 2025

10上左外野手多明格茲（Jasson Domínguez）在滿壘1出局的時候秀出美技接殺，讓阿蘭達（Jonathan Aranda）的左外野深遠飛球僅形成高飛犧牲打，該局光芒就只拿下1分。下個半局貝林傑（Cody Bellinger）1出局後敲三壘安打追平，但洋基未能打回再見分。11局下麥馬翰敲出中外野深遠的再見安打，幫助洋基5：4擊敗光芒。

新同學麥馬翰敲出再見安打。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法