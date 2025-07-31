網球》宣布找回老爸當教練 西西帕斯多倫多一輪遊

西西帕斯。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕曾高居男單世界第3的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）狀態持續低迷，今在ATP千分等級多倫多大師賽男單64強以4：6、6：4、2：6不敵澳洲好手奧康奈爾（Christopher O'Connell），再度爆冷一戰出局。

西西帕斯曾在2021年法網、2023年澳網拿下亞軍，不過近兩年陷入低潮，目前世界排名已經滑落至世界第30位，他在今年5月宣布找來喬科維奇（Novak Djokovic）前教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）執教，不過合作過程並不順利，師徒關係在西西帕斯溫網首輪因傷退賽後畫下句點。

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西西帕斯在多倫多大師賽開打前宣布找回父親擔任自己的教練，「有些旅程總是會繞回起點，在分開一段時間後，我決定與第一個相信我的人、我的父親再度攜手前進，能再次與他並肩作戰我心存感激，我們一起走過這段旅程的每一個章節，接下來的旅程一定也會很順利，有時候，回家是最大膽的一步。」

可惜西西帕斯找回父親執教的首戰依舊踢到鐵板，今在關鍵決勝盤開賽就2度遭破發陷入1：4落後，好不容易回破止血後，第7局再被奧康奈爾突破，苦戰2小時不敵這位世界排名78位澳洲好手，無緣32強。

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