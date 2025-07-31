苗栗健兒國際揚名 亞洲盃跆拳、滑輪賽事拿8金銀銅

頭份子弟溫晨宇、鍾昀翰、劉宜承，參加2025亞洲盃滑輪溜冰錦標賽，共獲3金3銀1銅，凱旋歸國。（圖由校方提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗健兒，國際發光！苗栗國中舞蹈班學生潘筱晴代表參加馬來西亞舉行的2025亞洲青年青少年跆拳道品勢錦標賽，獲15歲至17歲混合雙人組銅牌；頭份子弟溫晨宇、鍾昀翰、劉宜承，參加在韓國舉辦的2025亞洲盃滑輪溜冰錦標賽，共獲3金3銀1銅。

潘筱晴出身跆拳道家族，父、母親都練跆拳道，從小耳濡目染，赴馬來西亞參加7月26日起6天賽事，這次是她首次代表台灣參加國際賽事，出發前學校還特別製造海報加油打氣，摘下15歲至17歲混合雙人組銅牌，消息傳回，師生引以為傲。

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溫晨宇畢業於縣立興華高中，目前就讀國立臺灣體育運動大學，與興華學弟鍾昀翰、劉宜承參加7月23日起在韓國堤川市舉行的2025亞洲盃滑輪溜冰錦標賽。

溫晨宇於成人組獲3000公尺接力賽金牌、5000公尺接力賽銀牌。鍾昀翰於青年組獲10000公尺淘汰賽金牌、15000公尺淘汰賽金牌、5000公尺計分賽銀牌、3000公尺接力賽銀牌、1000公尺爭先賽銅牌；劉宜承則獲3000公尺接力賽銀牌。3人昨晚凱旋回國。

苗栗國中學生潘筱晴參加2025亞洲青年青少年跆拳道品勢錦標賽，獲15歲至17歲混合雙人組銅牌。（圖由校方提供）

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