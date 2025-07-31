MLB》教士也看上運動家終結者 美媒曝球團想讓他轉任先發

米勒。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季持續繳出亮眼表現的運動家火球終結者米勒（Mason Miller），根據《The Athletic》的報導指出，教士總管裴勒（AJ Preller）希望能夠延攬他，並有意將他轉任先發投手。

下個月將滿27歲的米勒，曾在新人年有過6場先發出賽，戰績0勝3敗、防禦率3.70，不過隔年專職後援成為了球隊十分倚賴的終結者一路至今，今年累計38場的出賽拿下20次救援成功，防禦率與每局被上壘率分別來到3.76與1.02。

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教士對於將後援投手轉職先發有過不少經驗，包括金恩（Michael King）、科萊克（Stephen Kolek）以及目前效力皇家的強投魯戈（Seth Lugo）也是如此。

然而運動家對於米勒仍有4年的控制權，若想促成交易案，教士勢必需要拿出農場十分頂級的新秀才能獲得，《The Athletic》文章中提到，裴勒有跡象提出至少像是百大新秀第3名的國際大物德弗里斯（Leo De Vries）以及百大第20、教士農場第2的19歲大物捕手薩拉斯（Ethan Salas）等級的選手來做交易。

除了米勒外，教士也趁著交易即將結束前物色其他好手，包括紅襪外野手杜蘭（Jarren Duran）以及守護者明星外野關（Steven Kwan），甚至也將陣中王牌投手席斯（Dylan Cease）與當家守護神蘇雷亞斯（Robert Suarez）給擺上貨架。

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