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MLB》水手連續交易響尾蛇兩大重砲！312轟明星三壘手重返前東家

2025/07/31 12:18

蘇亞雷斯。（美聯社）蘇亞雷斯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，水手再度發動震撼交易，換來響尾蛇明星重砲三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）；據報導，水手送出24歲一壘手拉克里爾（Tyler Locklear）以及克蘭頓（Hunter Cranton）與伯格斯（Juan Burgos）兩位新秀投手。

34歲的蘇亞雷斯本季出賽106場，打擊三圍.248/.320/.576，攻擊指數0.896，敲出36轟、87分打點。蘇亞雷斯生涯入選過2屆全明星賽，效力過老虎、紅人、水手與響尾蛇，累積312轟、918分打點。如今在響尾蛇效力2個賽季後，蘇亞雷斯重返西雅圖。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，蘇亞雷斯在季中被交易前敲出36支全壘打，寫下大聯盟史上在賽季期間被交易前的最多轟紀錄。

水手在交易大限前積極補強，且交易對象都是響尾蛇。日前水手用3A左投賈西亞（Brandyn Garcia）與高A右投伊茲（Ashton Izzi），向響尾蛇換來奈勒（Josh Naylor），而他也再度與蘇亞雷斯當隊友。目前水手在美聯西區排名第2，距離第1的太空人有4.5場勝差。

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