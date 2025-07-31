世大運射箭》勇奪台灣相隔20年首金 湯智鈞：下了頒獎台就是重新開始

湯智鈞。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕「湯包」湯智鈞在德國萊因魯爾世大運射箭項目勇奪20年來台灣首面男子反曲弓個人賽金牌，他今在感恩餐會表示，走下頒獎台後就是重新開始，「以挑戰者的姿態重新挑戰大家。」

台灣隊這次在德國萊因魯爾世大運派出196位選手參加15種競賽種類，總計勇奪5金、13銀、7銅，總共25面獎牌，在所有參賽國家總排名第9名，今舉辦返國餐會，慰勞代表團人員。

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湯智鈞這次在金牌戰與中國選手秦望愉激戰到加射階段，他展現強心臟以10分箭比下秦望愉的8分箭，成為繼2005年伊士麥世大運郭振維後，台灣第二位男子反曲弓個人賽金牌得主。

湯智鈞今被問及關鍵加射階段的心情時表示，當時教練劉展明沒有提醒太多，僅鼓勵他「你可以的」，讓他相信自己能做得到，「我站上發射線的前一秒也告訴自己：『湯包我可以！』」

世大運金牌是湯智鈞在成人層級的首金，他認為，這一面金牌確實為自己提升不少信心，「其實在成人層級大家的實力都差不多，比的就是心態，現在我也能更穩重把每一個動作都做到最好。」

湯智鈞表示，接下來會備戰世錦賽、名古屋亞運選拔賽，也希望明年可以獲得射箭世界盃總決賽的資格。他也提到，奪金後就是重新開始，「金牌只有在贏下比賽到站上頒獎台的那刻，下頒獎台後就是重新開始，我就不是金牌而是挑戰者，換我重新挑戰大家。」

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