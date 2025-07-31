2025全國運動會倒數78天！ 雲林縣比賽場館預計8月整修完成

縣府在虎尾高鐵特定區新建競速滑輪溜冰場，8月將完工，預計9月將辦暖身賽。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕2025全國運動會（全運會）在雲林將於10月18日起登場6天，縣府向體育署申請約1億元經費進行競賽各場館整修。縣府教育處長邱孝文表示，目前已完成整修約12場館，剩5處場館整修中，預計8月前完成，備戰全運會。

今年度全運會由雲林縣政府承辦，共有35項賽事，其中有26項賽事在雲林縣境內舉辦，因此縣府向體育署申請經費進行場館硬體整修。

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邱孝文表示，縣內共有18個既有場館，主要涵蓋籃球館、棒壘球場、羽球館、排球場等，這次主要針對設備、硬體更新，如老舊廁所、空調等硬體設備更新，目前剩斗南田徑場、縣立體育館、虎尾壘球場、北港鎮立體育館、北辰國小活動中心尚在整修，預計8月完成。

邱孝文表示，另因應滑輪溜冰賽事，因此在虎尾高鐵特定區新建全國第3座拋物線標準競速滑輪溜冰場，工程進度近9成，預計8月底完工，9月將進行縣長盃秋季溜冰賽做場館暖身暨壓力測試，備妥10月將登場的賽事。

8月1至3日將是雲林縣全縣運動會舉辦日，今雲林縣長張麗善到虎尾天后宮參拜、引燃縣運聖火至新建啟用的雲林縣立田徑場，正式宣告縣立田徑場壓力測試展開。

張麗善表示，縣運會在縣立田徑場舉辦，視為10月全運會暖身賽，期盼選手能夠拿到最好的成績；邱孝文說，縣運除要選拔全運會雲林代表隊，更要檢測田徑場各設備，賽後將針對民眾、選手回饋進行調整，盼全運會能帶給全國運動好手舒適的比賽環境。

視為全運會暖身賽的雲林全縣運動會將登場，今在虎尾天后宮引燃聖火。（記者李文德攝）

視為全運會暖身賽的雲林全縣運動會將登場，今在虎尾天后宮引燃聖火。（記者李文德攝）

視為全運會暖身賽的雲林全縣運動會將登場，今在虎尾天后宮引燃聖火。（記者李文德攝）

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