桃園棒球主題展 樂天桃猿球星、啦啦隊女孩應援文化演變一次看

桃園市中原文創園區今起辦《桃園主場—2025棒球主題展》，樂天女孩啦啦隊應援宣傳。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中原文創園區今天至9月7日舉辦「桃園主場—2025棒球主題展」，分桃園三級棒球與樂天桃猿「雙主場」，展出內容有龜山國小出征亞太區少棒賽的簽名球具、新明國中與平鎮高中的冠軍旗，及桃猿隊球星背板介紹、12強簽名球衣、簽名球等，還有球場啦啦隊全猿應援演變史，一次看盡桃園棒球榮光。

桃園棒球教父張滄彬與樂天桃猿領隊牧野幸輝參觀10倉的樂天桃猿「我猿主場」，一進入口看到巨幅桃猿球場看板與眾多球星圖牆，彷彿置身主場，直呼「厲害」，逛到桃猿隊球星參賽12強專區，張滄彬也向牧野幸輝介紹到總教練曾豪駒簽名球衣。張滄彬說，此次完整展覽出桃市各級棒球歷年來的輝煌成果，相當用心。

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策展人陸銘澤曾擔任樂天桃猿隊前身的「La New熊」宣推人員，他表示，棒球基本上就是家的概念，全壘打英文為Home Run，本壘就是Home，因此這次展題是主場，代表一種歸屬感、向心力，用桃園的在地棒球發展能量，構築棒球奇蹟。

副市長王明鉅說，桃市三級棒球一路的努力，是有很多前輩的付出，像張滄彬就是重要推手，勉勵小選手可以江坤宇、林立等好手為榜樣，站上國際舞台；平鎮高中棒球隊長邱文佑表示，看到這個展蠻開心的，「球迷透過展覽，能看到球員努力的成果。」

此次還展出第一屆世界棒球經典賽中華隊的實戰球衣，與2013年中華對荷蘭經典賽的壘包珍貴文物，另有互動體驗區，像主播模擬台、MVP頒獎區及球迷留言牆，還有投手及打擊的互動裝置區，體驗球星光環。

桃園棒球教父張滄彬（左二）與樂天桃猿領隊牧野幸輝（左三）參觀樂天桃猿「我猿主場」展。（記者黃政嘉攝）

樂天桃猿領隊牧野幸輝（左）與副領隊礒江厚綺（右）合影。（記者黃政嘉攝）

樂天桃猿全猿應援演變史介紹牆。（記者黃政嘉攝）

2013年中華對荷蘭經典賽的比賽壘包。（記者黃政嘉攝）

桃市府宣傳《桃園主場—2025棒球主題展》。（記者黃政嘉攝）

策展人陸銘澤介紹相關活動。（記者黃政嘉攝）

現場展出樂天桃猿球星、教練參與12強的實戰球衣。（記者黃政嘉攝）

桃市三級棒球球員一同出席記者會。（記者黃政嘉攝）

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