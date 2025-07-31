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台灣桌球男團奪世大運首金 賴總統大讚：讓中國7連霸夢碎

2025/07/31 13:29

桌球男子團體項目的高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞，斬獲世大運男團首金。（總統府提供）桌球男子團體項目的高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞，斬獲世大運男團首金。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見世大運代表團選手，逐一細數選手們創下重要的紀錄，恭喜大家的精彩表現、為國爭光，其中桌球男子團體項目的高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞，斬獲世大運男團首金，而且以3比2，讓從未丟冠的中國7連霸夢碎，奪得歷史性的首面金牌，也是項目史上的第2個冠軍國家。

賴清德在總統府秘書長潘孟安陪同下接見2025年第32屆萊茵魯爾夏季世界大學運動會代表團選手、教練及隊職員；總統致詞時表示，恭喜大家這次精彩的表現，無論結果如何，能夠站上國際舞台，就是一件非常了不起的事情，令人欽佩，謝謝代表團的努力，為國爭光，「大家辛苦了」。

總統說明，選手陳安庭在這次沙灘排球比賽當中膝蓋受傷，祝福陳安庭早日康復，他感謝大專體總、教育部體育署、國訓中心、運科中心在組團參賽期間的行政資源，讓整個計畫順利圓滿，更讓選手能夠持續超越自己，挑戰世界。

總統表示，這屆世大運代表團一共奪得5金13銀7銅，獎牌榜名列世界第9。總統除了請在場選手為自己精彩表現給予熱烈掌聲外，也逐一細數選手們創下重要的紀錄，例如跆拳道品勢項目的楊長螢、郭彥妤、陳歆雅，取得世大運首面金牌，是歷屆世大運跆拳道品勢上，團體賽歷史上第一面金牌。

總統提到，桌球男子團體項目的高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞，斬獲世大運男團首金，而且以3比2，讓從未丟冠的中國7連霸夢碎，奪得歷史性的首面金牌，也是項目史上的第2個冠軍國家。

射箭項目，總統談及，選手湯智鈞，在射箭男子個人反曲弓項目最後1箭決勝負，以完美的10分擊敗中國隊，讓台灣拿下這屆第3面金牌，也是睽違20年再獲男單金牌的項目。

這屆羽球一共斬獲2金、3銀、1銅，總統說明，混合雙打共有3組，吳軒毅與楊筑云、陳政寬與許尹鏸、林煜傑與鄭宇倢，在這次世大運，首度獲得羽球混合雙打的包牌，一共得到金牌、銀牌、銅牌，創造歷史。男子單打丁彥宸面對中國隊，更是1局未失，拿下男子單打金牌。

總統也點名，田徑傅兆玄、游泳王冠閎，以及跆拳道對打黃映瑄，連續兩屆獲得銀牌。

總統賴清德今接見世大運代表團選手，逐一細數選手們創下重要的紀錄，恭喜大家的精彩表現、為國爭光。（總統府提供）總統賴清德今接見世大運代表團選手，逐一細數選手們創下重要的紀錄，恭喜大家的精彩表現、為國爭光。（總統府提供）

總統賴清德今接見世大運代表團選手，逐一細數選手們創下重要的紀錄，恭喜大家的精彩表現、為國爭光。（總統府提供）總統賴清德今接見世大運代表團選手，逐一細數選手們創下重要的紀錄，恭喜大家的精彩表現、為國爭光。（總統府提供）

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