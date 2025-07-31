MLB》道奇三方交易湊一咖挖寶？ 隨隊記者點名208公分巨漢

傑維斯。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在紅人與光芒的交易中參一腳，送出菜鳥捕手費杜西亞（Hunter Feduccia），一口氣換回3位球員，其中6呎10吋（約208公分）的牛棚投手傑維斯（Paul Gervase）被點名有望成為接下來球隊有趣的戰力選擇。

道奇在三方交易案將費杜西亞送給光芒，他在離開大聯盟有著史密斯（Will Smith）以及拉辛（Dalton Rushing）卡位的道奇後，有機會能夠在光芒獲得穩定的大聯盟打席，目前光芒40人名單中的捕手只有福特斯（Nick Fortes）、泰斯（Matt Thaiss）以及小聯盟捕手德里斯科爾（Logan Driscoll）。

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《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）針對三方提到，傑維斯是本次交易中值得注意的球員，6呎10吋的他有著頂尖的出手延伸（extension），有可能成為道奇後援陣容當中有趣的選項。

現年25歲的傑維斯本季完成大聯盟初登板，共為光芒出賽5場，投6.1局送出6K、5BB，被打3轟失掉3分，防禦率4.26。傑維斯今年在小聯盟3A出賽28場，投40.1局送出63K，防禦率3.12。

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