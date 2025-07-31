晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇三方交易湊一咖挖寶？ 隨隊記者點名208公分巨漢

2025/07/31 13:49

傑維斯。（資料照）傑維斯。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在紅人與光芒的交易中參一腳，送出菜鳥捕手費杜西亞（Hunter Feduccia），一口氣換回3位球員，其中6呎10吋（約208公分）的牛棚投手傑維斯（Paul Gervase）被點名有望成為接下來球隊有趣的戰力選擇。

道奇在三方交易案將費杜西亞送給光芒，他在離開大聯盟有著史密斯（Will Smith）以及拉辛（Dalton Rushing）卡位的道奇後，有機會能夠在光芒獲得穩定的大聯盟打席，目前光芒40人名單中的捕手只有福特斯（Nick Fortes）、泰斯（Matt Thaiss）以及小聯盟捕手德里斯科爾（Logan Driscoll）。

《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）針對三方提到，傑維斯是本次交易中值得注意的球員，6呎10吋的他有著頂尖的出手延伸（extension），有可能成為道奇後援陣容當中有趣的選項。

現年25歲的傑維斯本季完成大聯盟初登板，共為光芒出賽5場，投6.1局送出6K、5BB，被打3轟失掉3分，防禦率4.26。傑維斯今年在小聯盟3A出賽28場，投40.1局送出63K，防禦率3.12。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中