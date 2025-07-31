U12世界盃》2連霸王者明強碰台灣隊！ 美國隊教頭有話要說

美國隊總教練馬德森。（資料照，大會提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃2連霸王者美國隊今天靠三棒瓦拉德斯5局上的致命3分彈，率隊以7：1力退墨西哥，複賽旗開得勝。明天將對上台灣隊，總教練馬德森直言，「很期待選手們感受對上台灣的氛圍，這是我們來的原因。」

美國隊已夯出6發全壘打，僅次於多明尼加的7轟，51分打點則是全世界最多，但馬德森認為仍有一段路要走，還是會揮擊沒辦法造成傷害的球，但選手在場上的調整很快，「對手（墨西哥）也是很棒的投手、很棒的選手，再次稱讚場上的選手們，不對給予對手壓力。」

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其中，美國隊的瓦拉德斯已夯出3發全壘打，外帶11分打點，兩項數據都是盃賽最多。馬德森說，這支球隊有許多出色的選手，瓦拉德斯也很棒，最可怕的是他才剛知道自己多厲害，這支球隊也有很多選手也是如此。

馬德森認為，這是一支氣氛很好的球隊，瓦拉德斯敲了1支全壘打是球隊中很重要的事，其他的選手也替他感到開心，就像是自己有好表現一樣。

美國隊明晚將上台灣隊，馬德森表示很興奮，「台灣是支很棒的球隊，我很期待選手們看見對上台灣時的氣氛，這是我們來的原因，和最好的球隊交手，心懷尊敬的對決，我們會在比賽中展現最好的一面，就看接下來怎麼發揮。」

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