晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

肯定體育署、駐處力抗中國打壓 賴清德勉世大運選手再戰亞運

2025/07/31 13:42

總統賴清德今天接見世大運代表團，勉勵選手們汲取經驗，為接下來的名古屋亞運會等國際賽事做好準備，繼續挑戰世界。（總統府提供）總統賴清德今天接見世大運代表團，勉勵選手們汲取經驗，為接下來的名古屋亞運會等國際賽事做好準備，繼續挑戰世界。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天接見世大運代表團表示，對於賽事期間多次打壓台灣代表團，感謝體育署及駐德代表交涉得宜，維護選手權益與國家尊嚴；總統也請選手們汲取經驗，為接下來的名古屋亞運會等國際賽事，做好準備，繼續挑戰世界。

總統賴清德今天接見世大運代表團，勉勵選手們汲取經驗，為接下來的名古屋亞運會等國際賽事做好準備，繼續挑戰世界。（總統府提供）總統賴清德今天接見世大運代表團，勉勵選手們汲取經驗，為接下來的名古屋亞運會等國際賽事做好準備，繼續挑戰世界。（總統府提供）

賴清德在總統府秘書長潘孟安陪同下接見2025年第32屆萊茵魯爾夏季世界大學運動會代表團選手、教練及隊職員；賴總統致詞表示，恭喜大家這次精彩的表現，無論結果如何，能夠站上國際舞台，就是一件非常了不起的事情，令人欽佩，謝謝代表團的努力，為國爭光，大家辛苦了。

賴清德表示，在場每一位選手，都是全力以赴，希望實現自我目標，也為國爭光，相信國人都會給予大家熱烈的掌聲。這屆世大運，為了讓選手沒有後顧之憂，政府比照巴黎奧運服務選手的精神，首度增設中繼站，設立膳食公寓、物理治療所，以及體能訓練站，提供後勤支援服務，讓選手可以全心投入比賽。

賴清德提及，這次賽會期間，中國仍然多次打壓台灣代表團，包括要求撤下中繼站懸掛的國旗、試圖搶奪教育部頒發給選手的賀電，感謝體育署長鄭世忠在世大運現場坐鎮，並與駐德國代表謝志偉，協同大專體總，分別與德方政府部門及國際大學運動總會交涉得宜，讓賀電頒發以及國旗懸掛，都能夠順利完成，維護選手權益以及國家尊嚴。

賴清德指出，政府要以運動壯大台灣，「運動部」將在今年9月9日「國民體育日」掛牌成立，未來將是推動國家體育運動政策轉型與升級的關鍵引擎，讓運動成為全民生活的一部分，並強化台灣在國際體壇的競爭力。也請選手們汲取經驗，為接下來的名古屋亞運會等國際賽事，做好準備，繼續挑戰世界。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中