肯定體育署、駐處力抗中國打壓 賴清德勉世大運選手再戰亞運

總統賴清德今天接見世大運代表團，勉勵選手們汲取經驗，為接下來的名古屋亞運會等國際賽事做好準備，繼續挑戰世界。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天接見世大運代表團表示，對於賽事期間多次打壓台灣代表團，感謝體育署及駐德代表交涉得宜，維護選手權益與國家尊嚴；總統也請選手們汲取經驗，為接下來的名古屋亞運會等國際賽事，做好準備，繼續挑戰世界。

總統賴清德今天接見世大運代表團，勉勵選手們汲取經驗，為接下來的名古屋亞運會等國際賽事做好準備，繼續挑戰世界。（總統府提供）

賴清德在總統府秘書長潘孟安陪同下接見2025年第32屆萊茵魯爾夏季世界大學運動會代表團選手、教練及隊職員；賴總統致詞表示，恭喜大家這次精彩的表現，無論結果如何，能夠站上國際舞台，就是一件非常了不起的事情，令人欽佩，謝謝代表團的努力，為國爭光，大家辛苦了。

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賴清德表示，在場每一位選手，都是全力以赴，希望實現自我目標，也為國爭光，相信國人都會給予大家熱烈的掌聲。這屆世大運，為了讓選手沒有後顧之憂，政府比照巴黎奧運服務選手的精神，首度增設中繼站，設立膳食公寓、物理治療所，以及體能訓練站，提供後勤支援服務，讓選手可以全心投入比賽。

賴清德提及，這次賽會期間，中國仍然多次打壓台灣代表團，包括要求撤下中繼站懸掛的國旗、試圖搶奪教育部頒發給選手的賀電，感謝體育署長鄭世忠在世大運現場坐鎮，並與駐德國代表謝志偉，協同大專體總，分別與德方政府部門及國際大學運動總會交涉得宜，讓賀電頒發以及國旗懸掛，都能夠順利完成，維護選手權益以及國家尊嚴。

賴清德指出，政府要以運動壯大台灣，「運動部」將在今年9月9日「國民體育日」掛牌成立，未來將是推動國家體育運動政策轉型與升級的關鍵引擎，讓運動成為全民生活的一部分，並強化台灣在國際體壇的競爭力。也請選手們汲取經驗，為接下來的名古屋亞運會等國際賽事，做好準備，繼續挑戰世界。

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