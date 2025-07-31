卓榮泰肯定世大運選手表現 「比賽可以有輸贏，但是國格不能輸」

在世大運獲得羽球混合雙打金牌的吳軒毅（左）、楊筑芸。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕行政院長卓榮泰31日出席「2025年第32屆德國萊茵魯爾世界大學運動會代表團」返國餐會，高度肯定選手與代表團的優異表現，看到大家堅毅不拔、逆中求勝與團隊精神具體表現，最重要的是「比賽可以有輸贏、但是國格不能輸」。

卓榮泰指出，他看到大家的表現「只有努力、沒有奇蹟」靠著一點一滴努力得來的，他在代表團出發前到左營訓練中心慰勞選手及教練訓練期間的辛勞，他當時說，自己最喜歡看的就是跆拳道的品勢，結果跆拳道第一個獲得金牌；男子桌球團體賽打敗世界桌球的「無敵長城」中國隊，讓世界刮目相看，締造自己最好的成績。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰也盛讚羽球混合雙打金牌吳軒毅、楊筑芸，表示在自己記憶中沒有看過這樣的景象過，包辦金、銀、銅牌，代表國家榮譽的三面會旗同時在場中升起，現場響起台灣隊歡呼的聲音；射箭反曲弓個人項目湯智鈞最後那一箭，「你滿足了國人的希望」，卓榮泰幽默形容「你這一箭像是愛神的箭，穿透每一個國人的心」。

體操項目也表現優異，卓榮泰點名選手陳瑞安在全能與平衡木拿到有史以來的金牌，但陳瑞安仍有比賽未參加慶功宴，卓榮泰說，因為台灣隊有不服輸的靭性、團隊精神和高度自我要求，讓國人從選手們比賽時的眼神和表情，感受到大家一心求勝的精神，女排隊落後能逆轉勝，面對落後時展現高超的自我調適能力，值得喝采；女籃隊只有11位選手到場，但仍然用集體的力量共同面對比賽。

卓榮泰指出，當選手們在世大運獲得獎牌肯定的榮耀時，我們需要維持政府對各位的嘉勉和恭喜，絕不容許外力的干擾；「比賽可以有輸贏、但國格不能輸」他要謝謝當下發聲的媒體工作者，也要謝謝駐德大使謝志偉，據理力爭、確保台灣應有權益。

行政院長卓榮泰31日出席「2025年第32屆德國萊茵魯爾世界大學運動會代表團」返國餐會，高度肯定選手與代表團的優異表現。（記者翁聿煌攝）

世大運選手致贈選手簽名會旗給行政院長卓榮泰，感謝政府的全力支持。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法