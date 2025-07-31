中職》雨彈炸高雄 1美職球隊仍到場關注徐若熙

徐若熙。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍徐若熙昨進行本季第13場先發，在比賽因雨延後約1小時開打後首局下就遭遇亂流，被統一獅林安可3分砲在內的連續5支安打狙擊，但2至5局回穩未再被敲安也未失分，儘管受到南部天候不穩的不確定開賽因素影響，昨仍有美職遊騎兵球探到場關注「龍之子」。

24歲徐若熙在今年季後可望取得一軍年資滿3年的旅外資格，本季登板都會吸引球探到場觀察，其中上月12日在大巨蛋先發更出現美職11隊、日職5隊球探聚焦的超大陣仗，軟銀鷹更由首席棒球總管城島健司親自出馬，而該役他對富邦悍將8.2局失2分非責失分的優質內容，用球數103球和局數都是生涯新高。

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在昨徐若熙先發之前，日本火腿球團於27日派出特別顧問田中賢介親自到天母球場拜會龍隊，正式表達爭取徐若熙的態度，還讓龍隊教頭葉君璋直言，日本火腿滿有誠意的。由於近來受到西南氣流影響，中南部都受到雨彈攻擊，昨晚獅隊以澄清湖為主場對龍隊的賽事就因開賽前一陣大雨而延後開打，但場邊仍有遊騎兵球探持續觀察徐若熙的投球。

徐若熙昨以72球投完5局被敲5安失3分，但狀況都集中在第1局，最終龍隊1：7輸球，他也吞下本季第6敗。徐若熙本季累計13場先發共投77.1局3勝6敗、防禦率1.86，在防禦率排行榜僅次獅隊飛力獅，而累計83次三振則排第4，是三振榜前15名的唯一土投。

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