亞洲盃》暖！回程願讓商務艙給防護員 高錦瑋談他的想法

高錦瑋。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台啤雲豹後衛高錦瑋再度披上國家隊戰袍參與亞洲盃，日前國家隊防護教練劉芃顥在社群媒體上透露，高錦瑋主動表態，願意在回程時將商務艙讓出來，令他相當感動。台灣男籃舉行練球媒體日，小高被問起這件事時表示，畢竟不是所有人都有能力花錢去搭商務艙，想讓大家都體驗到。

日前國家隊防護教練劉芃顥在社群媒體上表示，高錦瑋主動詢問他，防護員是否有商務艙可以搭乘，假如沒有，他願意在回程時把位置讓給他坐，也讓劉芃顥直呼小高好暖。

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對於讓座事情，高錦瑋表示，其實上次成都世大運自己就有做過這件事情，上次是把商務艙讓給教練陳暉，至於這樣做的理由為何？小高說：「不是每個人都能夠花錢去坐商務艙，讓大家都能體驗到。」

不過，外界好奇這次籃協如何安排班機座位？籃協副秘書長張承中解釋，目前的作法是選手、總教練坐商務艙，但他認為，關於商務艙議題其實還有討論空間。他指出，這次亞洲盃是國際籃總（FIBA）正式比賽，也是一級賽事，算是正式國家隊，「若商務艙是國家隊正式配備，希望政府可以給我們資源，不能全部都丟給單項協會。」

張承中透露，倘若以這次飛沙烏地阿拉伯來算，13人商務艙和經濟艙的價差多達200萬，這部分經費是由協會自籌，「我們當然希望能提升選手的待遇，但很多已經超出能力範圍，不是只有單項協會能夠負擔的。」對於高錦瑋作法，張承中表示，小高的個人想法，協會肯定是尊重。

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