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亞洲盃》12人名單PLG掛零 圖齊點名周桂羽是他帶過最好球員之一

2025/07/31 14:35

周桂羽。（資料照，記者林正堃攝）周桂羽。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣男籃亞洲盃12人名單今天出爐，但是隸屬於PLG的球員皆未入選。其中在第2、3階段和附加賽都有入選的富邦勇士前鋒周桂羽獲得總教練圖齊稱讚，他表示，周桂羽是他執教過最優秀的球員之一，最後沒能入選相當可惜。

先前國家隊16人培訓名單中，隸屬於PLG的球員包含陳又瑋、關達祐和周桂羽，前兩階段都有參賽的「夜王」盧峻翔則因傷辭退。不過，今天台灣男籃公布的名單中，本土球員部分包含胡瓏貿、陳冠全、高錦瑋、阿巴西和「新台灣人」高柏鎧都屬於TPBL，其它皆為旅外球員。

對於12人名單的取捨，圖齊說：「挑選12人名單是非常艱難的一件事情，因為國家隊就是個大家庭，我們必須考量現有成員的身體狀況以及彼此之間化學效應，挑出現階段最好的12名球員。」圖齊提到，這次加入集訓的周桂羽、關達祐、陳又瑋、蔡宸綱都是很好的球員，周桂羽是他帶過最優秀的球員之一，蔡宸綱也進步非常多，他們這次沒辦法入選其實很可惜，但未來都有機會。

對於未能擠進最後的12人名單，周桂羽則說：「還是會有一點小失落，畢竟從瓊斯盃開始投入集訓，目前也覺得狀態調整越來越好，希望未來有機會再次為國家隊效力。」

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