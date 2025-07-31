亞洲盃》林書緯有望披台灣隊戰袍 圖齊、胡瓏貿提出看法

胡瓏貿。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王後衛林書緯日前通過國際籃總（FIBA）審核，取得本土球員身分，未來有機會代表台灣參與國際賽。對於林書緯有望披上國家隊戰袍，總教練圖齊稱讚，他是很出色的球員，未來有機會也想邀請他加入，但這次礙於時程過於匆促，而未能成功。

針對這次林書緯向FIBA申請成為台灣本土球員，張承中今天在亞洲盃台灣男籃練球媒體日上時說明，他表示，當時在4月11日時送出申請，並在6月15日通過審核。不過，這次瓊斯盃和亞洲盃選秀名單在6月23日確定，時間上來不及，加上目前這批球員是從去年6、7月開始磨合迄今已1年多，相對比較熟悉教練體系，無論是時間或團隊磨合都有些來不及，所以接下來看他個人意願和教練佈局，籃協都是非常歡迎他加入。

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張承中提到，林書緯的前例是阿巴西，因為他們都在台灣待得夠久，和台灣的連結深厚，國際籃總綜合判斷，所以能夠通過審核。不過，大家都好奇，哥哥林書豪是否也能循同樣模式？張承中說：「他如果申請，我們也非常歡迎，從籃協角度可以幫國家隊找更多好手，擴充人才庫都是好事，至於亞運就是另外的規定，得看主辦國。」

對於林書緯取得本土身分也有望加入國家隊，胡瓏貿認為，是很棒的事情，且多一個即戰力，很可惜這次趕不上。

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