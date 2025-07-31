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MLB》大谷身體不適退場嚇壞轉播單位 紅人主播憶起昔日惡夢

2025/07/31 15:48

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天雙刀出鞘，但先發登板投不滿4局就因抽筋提前退場，不過仍繼續留在場上打擊。紅人當地轉播單位當時對這突如其來的退場表示擔憂，更回憶起2年前的惡夢，所幸大谷並無大礙。

大谷翔平今天對戰紅人原本預計要先發4局，但他在4局下控球失準，連投6顆壞球後在一三壘有人、無人出局的情況下提前退場，此役大谷主投3局用51球，被敲5支安打失1分，另有4次三振和2次保送，最快球速達101英哩，防禦率漲至2.40，道奇之後也公布大谷退場的理由是臀部抽筋。

紅人轉播單位「FanDuel Sports Network Ohio」當下對於大谷提前退場感到十分擔心，主播薩達克（John Sadak）表示，大谷2023年效力天使時，也曾在先發對戰紅人提前退場，當時他因手肘韌帶撕裂，最後決定動右手肘韌帶手術（俗稱Tommy John手術）。

擔任球評的名人堂球星拉金（Barry Larkin）認為，在比賽前球隊設定的用球數上限是60球，而他只投了51球。此外，大谷的速球都投向左側，控球很明顯失準，也許是身體出現了問題，真心祈禱他沒有受傷，因為他對整個棒球界來說是非常有價值的球員。「他這麼有天賦，我們還能再看到他站上投手丘的畫面嗎？如果我是他這樣有才能的人，我會想每天都出賽！」拉金說道。

天使在2023年8月24日與紅人進行雙重賽，大谷翔平首戰「二刀流」出賽，首局敲出該季第44轟，但他在第2局就提前退場，檢查結果為手肘韌帶撕裂，「投手大谷」該賽季確定報銷。

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

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