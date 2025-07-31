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亞洲盃》傷癒回歸台灣隊 馬建豪發豪語：拚分組第1

2025/07/31 15:23

馬建豪。（記者廖振輝攝）馬建豪。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕福爾摩沙夢想家前鋒馬建豪在季後賽時因和對手相撞，出現腹部肌肉撕裂傷勢，因此在瓊斯盃休兵，如今亞洲盃重回國家隊，小馬表示，自己目前傷勢恢復得差不多，希望可以盡力去幫助球隊。

馬建豪在前兩階段資格賽和附加賽都有參戰，但日前在TPBL季後賽中，他因和對手相撞導致腹部肌肉撕裂傷，休兵了一陣子，瓊斯盃也缺陣，小馬說：「受傷之後大概1個月都不太能動，因為受傷的位置很尷尬，上肢沒辦法練，下肢也不行，一直到瓊斯盃開打時才開始慢慢恢復訓練。」他表示，現在傷勢都恢復了，但肌力還未到完美狀態，現在希望能加快恢復速度，能回到打季後賽時的狀態。

這次台灣隊12人名單戰力完整，馬建豪認為，是有機會可以拚拚看分組第一，「團隊先進8強，再拼4強，我覺得是有機會分組第一的，假如表現都有如預期的好，都有機會。」提到賀丹、賀博加入，馬建豪表示，他們的個人能力很好，且圖齊教練也擅長把每個球員放在對的位置，對於團隊來說，一定有幫助。

至於個人目標，馬建豪表示，會盡力去做好能幫助球隊的事情，不管上場時間幾分鐘，只要一上場就要盡力去幫助球隊，達成教練的要求。

馬建豪。（記者廖振輝攝）馬建豪。（記者廖振輝攝）

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