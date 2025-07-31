世大運羽球》被叫「台大學霸」有壓力 丁彥宸：我真的沒有很會讀書

世大運羽球男子單打金牌丁彥宸。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕就讀台大工商管理系的丁彥宸在萊茵魯爾世大運勇奪男單金牌，知名度水漲船高，他今出席返國餐會坦言，對一夕成名需要時間適應，也期許自己往後更努力。

世界排名第91的丁彥宸這次在世大運羽球男單項目6戰一局未失封王，成為繼2017年台北世大運的王子維後，台灣史上第2位世大運羽球男單金牌得主，對於這次的金牌之旅，他說，「壓力其實不在我身上，這面金牌提升不少信心，以後也要繼續努力。」

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丁彥宸憑藉2022年西班牙世青團體賽銀牌的成績以甄審方式進入台大工商管理系，對於如何兼顧學業及球技，他表示，排課時會盡量集中，「我們系分組報告滿多的，同學也都很罩，只有在期中考、期末考時壓力會比較大。」

丁彥宸因希望拓展不同視野選擇台大，也分享大學生活，「讀書讀上來的跟我們不太一樣，他們上台報告可以一直講都不會斷。」他誇讚同儕的口條後被在場記者問及口條是否進步時也笑說，「有，這次面對很多媒體後有進步了。」

對於被冠上「台大學霸」名號，丁彥宸坦言難免有壓力，還自曝微積分這門課曾被當，「我其實真的沒有很會讀書，微積分因為題目都是英文，太難了。」

丁彥宸透露，目前以「羽球7、課業3」的比例兼顧兩者，目標是今年能躋身世界前50名，最欣賞的球員是泰國前球王昆拉武特，「他打球很聰明，技術很好，節奏非常穩定。」

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