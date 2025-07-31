晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

世大運羽球》被叫「台大學霸」有壓力 丁彥宸：我真的沒有很會讀書

2025/07/31 16:03

世大運羽球男子單打金牌丁彥宸。（記者陳志曲攝）世大運羽球男子單打金牌丁彥宸。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕就讀台大工商管理系的丁彥宸在萊茵魯爾世大運勇奪男單金牌，知名度水漲船高，他今出席返國餐會坦言，對一夕成名需要時間適應，也期許自己往後更努力。

世界排名第91的丁彥宸這次在世大運羽球男單項目6戰一局未失封王，成為繼2017年台北世大運的王子維後，台灣史上第2位世大運羽球男單金牌得主，對於這次的金牌之旅，他說，「壓力其實不在我身上，這面金牌提升不少信心，以後也要繼續努力。」

丁彥宸憑藉2022年西班牙世青團體賽銀牌的成績以甄審方式進入台大工商管理系，對於如何兼顧學業及球技，他表示，排課時會盡量集中，「我們系分組報告滿多的，同學也都很罩，只有在期中考、期末考時壓力會比較大。」

丁彥宸因希望拓展不同視野選擇台大，也分享大學生活，「讀書讀上來的跟我們不太一樣，他們上台報告可以一直講都不會斷。」他誇讚同儕的口條後被在場記者問及口條是否進步時也笑說，「有，這次面對很多媒體後有進步了。」

對於被冠上「台大學霸」名號，丁彥宸坦言難免有壓力，還自曝微積分這門課曾被當，「我其實真的沒有很會讀書，微積分因為題目都是英文，太難了。」

丁彥宸透露，目前以「羽球7、課業3」的比例兼顧兩者，目標是今年能躋身世界前50名，最欣賞的球員是泰國前球王昆拉武特，「他打球很聰明，技術很好，節奏非常穩定。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中