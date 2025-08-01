U12台灣隊強碰衛冕軍美國 今日賽事預告與轉播

U12台灣隊。（資料照，記者李惠洲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，勇士在客場挑戰紅人，另一場為水手在主場迎戰遊騎兵，請球迷不要錯過！

請繼續往下閱讀...

2025年第八屆U12世界盃棒球賽，台灣隊在超級循環賽首戰擊敗多明尼加，今天將對上U12世界盃2連霸王者美國隊，期待台灣小將會有好的表現。

中職今天有3場轉播，分別是樂天桃猿在大巨蛋對決中信兄弟，由霸鉧德強碰李博登，味全龍與台鋼雄鷹交手，由艾璞樂大戰吉田一將，以及富邦悍將迎戰統一獅，魔力藍尬飛力獅，請喜愛中職球迷準時收看。

MLB

07：00 勇士VS紅人 愛爾達體育1台、緯來體育

09：30 遊騎兵VS水手 愛爾達體育1台

WBSC U12世界盃棒球賽

10：28 德國VS巴拿馬

14：20 多明尼加VS日本

18：20 台灣VS美國

轉播：緯來體育、東森洋片、愛爾達體育4台

日職

17：00 巨人VS橫濱 DAZN1

17：00 歐力士VS火腿 DAZN2

中職

18：30 統一VS富邦 愛爾達體育2台

18：30 味全VS台鋼 愛爾達體育1台

18：30 樂天VS兄弟 緯來育樂

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法