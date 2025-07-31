世大運男籃》交手歐洲強權收穫良多 徐得祈回憶最感動一仗

世大運男籃代表隊選手徐得祈。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣男籃在今年德國萊茵魯爾世大運拿下第12名，政大後衛徐得祈雖是陣中年紀最小的球員，初次征戰世大運並未怯場，表現令人驚艷，他也在與歐洲強權交手的過程汲取不少經驗，希望能化為未來生涯的養分。

徐得祈這次在世大運出賽6戰，場均貢獻9.3分、5.5助攻，主帥陳子威透露，徐得祈一開始不在最終12人名單，是靠集訓期間的努力拚到一席之地。對於自己這次在世大運的表現，徐得祈表示，「還算滿意，無論得分或助攻都有為球隊帶來貢獻，在投射方面、防守以及身體對抗上的信心都提升不少。」

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台灣隊這次出發前喊出以8強為目標，最後以第12名作收，無緣追平隊史最佳的第11名，面對包括德國、芬蘭、波蘭以及拉脫維亞的4支歐洲球隊都沒能贏球，徐得祈坦言，「歐洲球隊身體的強度都比我們高一個層級，我們也很努力適應強度，也跟他們有抗衡，但都輸球有點可惜。」

台灣隊這次在小組賽首戰就遭遇德國，打完前三節和地主戰成61：62，可惜決勝節氣力放盡無緣贏球，也是徐得祈印象最深刻一仗，「雖然一開始上去有點緊張，但看到隊友與教練團都很努力想要拚這場球，覺得可以跟地主在場上這樣較量，其實有點感動。」

世大運初體驗雖收穫良多卻也抱撼而歸，即將升上大三的徐得祈表示，如果有機會希望能再參加下屆忠清道世大運，「希望自己能選上，再拚一次8強。」

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