網球》前溫網亞軍布莎爾最後一舞 蒙特婁家鄉感性謝幕

前溫網亞軍布莎爾最後一舞，蒙特婁家鄉感性謝幕。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕布莎爾（Eugenie Bouchard）在蒙特婁女網賽完成職業生涯最後一舞，次輪歷經3盤激戰，終以2：6、6：3、4：6不敵已當媽媽的瑞士17種子勁敵班西琪（Belinda Bencic），這位31歲加拿大地主球星也宣告退役。

「能夠在蒙特婁、在這座球場上、在你們面前打完我的最後一場比賽，感覺非常特別。」這項WTA千分等級大賽，本週於加拿大第2大城市進行，外卡參戰的布莎爾意外開胡之後，此役又展現寶刀未老實力，次盤回破扳回一城，戰線逼進決勝盤還以3：1領先，但班西琪回穩後強力反撲，讓現場觀眾熱烈支持的東道主未能再爆冷門，賽後布莎爾有感而發：「我記得當我還是個孩子的時候，坐在看台上，希望並夢想著有一天能在這座球場上打球，所以在這裡結束職業生涯，感覺就像一個圓滿時刻。」

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布莎爾2014年強勢崛起，不但躋身法國、澳洲公開賽4強，還拿到溫布頓錦標賽亞軍，女單排名一舉衝至世界第5被視為明日之星，但年少成名的她，卻飽受傷病所苦且忙於外務，近年已淡出賽場，如今在家鄉蒙特婁正式告別，場面溫馨感人。

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