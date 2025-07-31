WTT挑戰賽》下蹲式發球迷惑香港頭號種子 12歲小將嚴珮恩奪下U13歲組女單季軍

12歲小將嚴珮恩第一次出國就奪下U13女單季軍。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕12歲合庫小將嚴珮恩在2025年WTT香港青少年挑戰賽U13女單賽事，一路闖進4強才以0:3不敵日本名門之後木方菜菜美，第一次參加國際賽就獲得季軍，讓她有些喜出望外，直呼，「很不真實，連自己都嚇到!」

今年才從基隆正濱國小畢業的嚴珮恩，和哥哥嚴楷崴相差13歲，跟姊姊嚴珮倫也差了14歲，由於哥哥、姊姊從小都打桌球，在耳濡目染下她從幼稚園就開始拿球拍，從三重修德國小暑期班起步，後來又到台北接受辜煌傑教練指導，由於姐姐在苗栗大同高中擔任教練，每逢假日父親嚴正吉也不辭辛苦開車載她到苗栗練球，為她打下深厚的基礎。

請繼續往下閱讀...

去年嚴珮恩開始在桌壇嶄露頭角，她先獲得11歲少年國手第8名，之後又贏得全國少年桌球菁英獎金賽11歲組女單冠軍，今年更越級選手13歲國手，領到生涯第2張國手當選證書。

這次香港青少年挑戰賽，嚴珮恩在大同高中教練葉俊國帶領及媽媽陪同下出征，她在小組賽敗給香港小將陳心柔，以分組第二晉級32強，原本沒抱太大期待，沒想到首輪就以3:1擊退日本的小松佳楠，16強對決U13世界排名第6的香港頭號種子楊以琳，嚴珮恩在局數1:2落後下，利用變化多端的下蹲式發球迷惑對手，最終3:2逆轉勝。

嚴珮恩8強賽再以直落三力退今年U13國手排名第4的毛絹彤。4強對手11歲的日本新星木方菜菜美大有來頭，她的父親是前日本國手木方慎之介，3年前她才8歲就被日本T聯賽的TT彩玉俱樂部簽下，不過，木方菜菜美在打敗嚴珮恩後，決賽則以0:3敗給隊友榎本和奏，獲得亞軍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法