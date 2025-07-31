MLB》深陷交易傳聞有好有壞 道奇大物捕手吐心聲

道奇24歲大物捕手拉辛。（資料照，歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇24歲大物捕手拉辛（Dalton Rushing）近日捲入交易傳聞當中，本人對此表示，這不是他能夠控制的事情，自己還是希望能留在道奇越久越好。

波士頓媒體《MassLive》記者麥克亞當（Sean McAdam）日前報導指出，紅襪看上道奇24歲潛力捕手拉辛（Dalton Rushing），也有其他球隊對他有興趣。由於道奇明星捕手史密斯（Will Smith）的合約要到2033年才到期，因此拉辛被列為他隊潛在的補強對象。

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對於這樣的傳聞，拉辛表示，知道自己被列為交易的潛在目標，這也反映出這支球隊有多優秀，球隊很信任他，甚至對他5年、10年後的樣子也有所期待。不過，拉辛也坦言，這不是自己所能控制的事，若一直為此憂心，最終受傷害的會是自己，「我只希望能去一支每天能上場的球隊，並幫助球隊贏更多比賽，我當然還是認為能希望待在道奇越久越好。」

目前拉辛與史密斯採輪替出賽的方式，一週約有2次擔任先發捕手。拉辛認為，兩人雖有所競爭，但自己與投手群的關係還不錯，會盡力支援史密斯，幫助球隊打進季後賽。

拉辛季初被列為道奇農場頭號大物新秀，在5月初登大聯盟，也取代老將巴恩斯（Austin Barnes）成為二號捕手；不過拉辛目前在大聯盟出賽29場，打擊三圍僅.200/.270/.275，OPS為0.545。儘管拉辛在打擊方面仍在適應大聯盟，但在防守端表現漸入佳境，特別是投手山本由伸也曾對他的配球能力給予正面評價。

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