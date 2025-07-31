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U12世界盃》史上罕見！左右開弓「右打右、左打左」 日本監督：我也想知道為什麼

2025/07/31 17:26

日本隊外山泰基。（資料照，記者李惠洲攝）日本隊外山泰基。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃日本隊今天在複賽以4：0拿下關鍵一勝，賞給南韓隊首敗。有趣的是，左右開弓的開路先鋒外山泰基在3打席都換不同打擊區，以左打面對左投，再以右打面對右投，策略跟一般球界的認知不太一樣，連日本隊監督大久保秀昭都笑說，「WHY？」

外山泰基首打席站右打，對上南韓先發右投李廷佑，最終遭三振出局；2局下則換成左投面對左投朴誌桓，擊成滾地球出局；5局下再換成右打面對右投手，最終擊出安打。

「僕も知りたい！WHY？（我也想知道！為什麼？」大久保秀昭笑說，可能是他自己的直覺吧，「分からない、I don’t know！」

但大久保秀昭也說，不會說是好還是不好，就是讓小選手去發揮，「畢竟他之前用右打敲全壘打，原本以為右打就好，結果他又跑到左打又打全壘打。」

外山泰基出賽5場，敲出7支安打，用左、右打各敲1支全壘打，打擊率高達3成89。

外山泰基解釋，首打席跟不到節奏、又揮到高球而吞下三振，自己站在左打比較擅長打高球，雖然對方換成左投，「但其實我很喜歡左打對左投，所以才換成左打；第三打席是右投，觀察到對方的球速，若是採取右打應該是能跟得上，因而站在右打。」

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