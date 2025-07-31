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U12世界盃》日本隊稀有的左右開弓 100公尺可跑11秒多

2025/07/31 17:41

日本隊外山泰基。（資料照，記者李惠洲攝）日本隊外山泰基。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃日本隊左右開弓的開路先鋒外山泰基今天對南韓隊3打席都換不同打擊區，以左打面對左投，再以右打面對右投，而他曾是田徑隊的一員，參加過400接，他透露，100公尺最快可跑到11至12秒，腳程相當迅速。

外山泰基分享，原本他是右打者，但父親是左右開弓，加上自己跑壘快，想要增加內野安打數，因而也加練左打。

外山泰基今首打席站右打，對上南韓先發右投李廷佑，最終遭三振出局；2局下則換成左投面對左投朴誌桓，擊成滾地球出局；5局下再換成右打面對右投手，最終擊出安打，採取罕見的「右打右、左打左」 。

外山泰基解釋，首打席跟不到節奏、又揮到高球而吞下三振，自己站在左打比較擅長打高球，雖然對方換成左投，「但其實我很喜歡左打對左投，所以才換成左打；第三打席是右投，觀察到對方的球速，若是採取右打應該是能跟得上，因而站在右打。」

每年日職12支球團都會聯合舉辦1個給小學5、6年級的盃賽，外山泰基從16人的競爭中脫穎而出，入選軟銀的少棒隊，他直呼剛開始參加很緊張，得知上榜的喜悅無法用言語形容，並分享有很多活躍的前軟銀OB會來指導，前監督藤本博史也是其中一人。

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