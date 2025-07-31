足球》高雄U13在地球隊轟進10球 陳柏諺掌控中場節奏展現成熟視野

Kaohsiung Attackers FC轟進10球。（官方提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕Formosa 7s國際七人制足球邀請賽進入第二天賽程，U13組由地主Kaohsiung Attackers FC U13 以壓倒性氣勢 10： 0擊敗來自台南的東門城足球俱樂部。

Kaohsiung Attackers FC展現出優異的組織能力與壓迫速度，中場核心陳柏諺主導節奏，多次成功完成中場轉移與助攻，總教練翁偉賓表示，身為中場中軸的陳柏諺，持球視野廣闊、節奏掌控得宜，徹底壓制對手防線。另外前鋒陳柏翰則以出色的盤帶與突破能力斬獲兩球，充分展現U13球員中少見的個人技術與冷靜處理球能力，而球隊設定本場比賽的戰術主軸是快速轉移球權、掌握節奏，目的就是要讓對手難以適應比賽節奏，進而創造空檔與射門機會。

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值得一提的是Kaohsiung Attackers FC於七月初曾前往西班牙進行學習與交流，球員們在當地比賽中受到極大刺激，明顯提升對比賽節奏與位置判斷的認知。翁偉賓強調：「以前孩子們會傻傻站著等球，但現在開始會思考場上的狀況，主動做出判斷與調整。」

目前球隊暫列小組第三，並將於 8 月 2 日上午迎戰來自日本的LIGAR俱樂部，此戰被視為小組關鍵之戰，教練團與球員皆摩拳擦掌，蓄勢待發。

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