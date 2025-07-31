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MLB》牛棚內得知被交易！大都會布托低頭拭淚畫面曝光

2025/07/31 19:57

布托。（資料照）布托。（資料照）

〔即時新聞／ 綜合報導〕大聯盟交易消息瞬息萬變，美國職棒大都會隊投手布托（José Buttó）就在賽場邊接到自己被交易的消息。鏡頭拍下他在牛棚中獲知訊息後神情激動、低頭拭淚，最終走出牛棚與隊友一一道別。這樁交易案也牽動其他新秀選手與老將羅傑斯（Tyler Rogers）易隊，大都會戰力格局出現變化。

整季為大都會奮戰47局，如今突遭交易，布托難掩激動情緒。（圖擷取自X@SNYtv）整季為大都會奮戰47局，如今突遭交易，布托難掩激動情緒。（圖擷取自X@SNYtv）

根據《紐約郵報》報導，這筆與巨人隊的交易案中，大都會送出布托、右投新秀蒂德威爾（Blade Tidwell）與外野手吉爾伯特（Drew Gilbert），換來巨人側投後援投手羅傑斯。就在消息公布的當下，大都會隊正於聖地牙哥的Petco Park與教士隊進行比賽，而布托當時正待在牛棚。

得知被交易後，布托雙手壓帽、低頭掩面，試圖壓抑情緒。（圖擷取自X@SNYtv）得知被交易後，布托雙手壓帽、低頭掩面，試圖壓抑情緒。（圖擷取自X@SNYtv）

SNY轉播畫面中，布托坐在牛棚與教練羅薩多（José Rosado）交談，對方疑似當面告知交易一事。隨後布托低下頭、雙手掩面，試圖壓抑情緒，羅薩多則輕拍他膝蓋安慰，場面感人。

他接著起身離開牛棚，雙手按住帽子後方，臉上神情難掩落寞。稍後鏡頭又拍到他回到大都會休息區，與多名隊友擁抱道別。對於一位從2017年起就效力於同一支球隊的選手來說，離開無疑相當不捨。

布托於2022年首度升上大聯盟，今年投出47局、防禦率3.64、三振41次。羅傑斯則是巨人隊可靠的後援投手，本季出賽50局、送出38次三振、防禦率僅1.80，雖然季末即將成為自由球員，但預計將強化大都會後段投手戰力。

與布托一同被交易的還包括兩位潛力新秀。根據MLB Pipeline，右投蒂德威爾為大都會第10號新秀，外野手吉爾伯特則為第12號。這筆交易是否為長遠重建或短期衝刺，仍待觀察。

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