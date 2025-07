MLB》牛棚內得知被交易！大都會布托低頭拭淚畫面曝光

布托。(資料照)

〔即時新聞/ 綜合報導〕大聯盟交易消息瞬息萬變,美國職棒大都會隊投手布托(José Buttó)就在賽場邊接到自己被交易的消息。鏡頭拍下他在牛棚中獲知訊息後神情激動、低頭拭淚,最終走出牛棚與隊友一一道別。這樁交易案也牽動其他新秀選手與老將羅傑斯(Tyler Rogers)易隊,大都會戰力格局出現變化。

整季為大都會奮戰47局,如今突遭交易,布托難掩激動情緒。(圖擷取自X@SNYtv)

根據《紐約郵報》報導,這筆與巨人隊的交易案中,大都會送出布托、右投新秀蒂德威爾(Blade Tidwell)與外野手吉爾伯特(Drew Gilbert),換來巨人側投後援投手羅傑斯。就在消息公布的當下,大都會隊正於聖地牙哥的Petco Park與教士隊進行比賽,而布托當時正待在牛棚。

得知被交易後,布托雙手壓帽、低頭掩面,試圖壓抑情緒。(圖擷取自X@SNYtv)

SNY轉播畫面中,布托坐在牛棚與教練羅薩多(José Rosado)交談,對方疑似當面告知交易一事。隨後布托低下頭、雙手掩面,試圖壓抑情緒,羅薩多則輕拍他膝蓋安慰,場面感人。

他接著起身離開牛棚,雙手按住帽子後方,臉上神情難掩落寞。稍後鏡頭又拍到他回到大都會休息區,與多名隊友擁抱道別。對於一位從2017年起就效力於同一支球隊的選手來說,離開無疑相當不捨。

布托於2022年首度升上大聯盟,今年投出47局、防禦率3.64、三振41次。羅傑斯則是巨人隊可靠的後援投手,本季出賽50局、送出38次三振、防禦率僅1.80,雖然季末即將成為自由球員,但預計將強化大都會後段投手戰力。

與布托一同被交易的還包括兩位潛力新秀。根據MLB Pipeline,右投蒂德威爾為大都會第10號新秀,外野手吉爾伯特則為第12號。這筆交易是否為長遠重建或短期衝刺,仍待觀察。

