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U12世界盃》台灣隊複賽旗開得勝！ 重挫多明尼加緊咬美日韓

2025/07/31 20:42

台灣隊今天複賽首戰力退多明尼加。（WBSC提供）台灣隊今天複賽首戰力退多明尼加。（WBSC提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊今天複賽首戰於3局上把握住多明尼加控球不穩，張允恩、李權恩補上適時安打，狂灌7分大局，終場以9：4力退多明尼加，2勝1敗咬住美日韓，保有晉級冠軍戰的生機。

3局上，台灣隊1出局靠不死三振攻上壘包，隨後靠四壞和觸身球攻佔滿壘，多明尼加派上2任投手裴瑞茲、美迪納都提油救火，張允恩和李權恩都敲出2分打點的適時安打，加上多明尼加單局4次四壞和滿壘投手犯規，台灣隊狂灌7分大局。

張允恩。（WBSC提供）張允恩。（WBSC提供）

台灣隊先發投手李秉容先發1.1局無安打，卻因為出現3次四壞，提前在2局下退場，由謝承濬接替，他中繼1.2局僅被敲1支安打，飆4次三振無失分，以33球的用球數退場，避免超過45球必須休2天。

4局下台灣隊派出黃宇謙登板，開場被敲雙安，二壘手又出現接球失誤，奉送第1分，隨後多明尼加再靠滾地球和裴瑞茲的適時安打，回敬3分大局。

比分差被縮小至4分，台灣隊在6局上攻勢再起，陳啟聖敲安後，何羣的突襲短打造成捕手傳球失誤，跑回1分；謝承濬再敲出適時安打，單局進帳2分，最終黃宇謙關門成功。

台灣隊複賽首戰就搶下勝利，複賽戰績2勝1敗，跟南韓、美國和日本並列，明晚將對上2連霸王者美國隊。多明尼加複賽戰績是0勝3敗，墨西哥則是1勝2敗。

謝承濬。（WBSC提供）謝承濬。（WBSC提供）

李權恩。（WBSC提供）李權恩。（WBSC提供）

台灣隊。（WBSC提供）台灣隊。（WBSC提供）

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