運動舞蹈》舞后王儀珊亞錦賽帶回雙金 我國舞總頒獎表揚

王儀珊。（運動舞蹈總會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕就讀高中的「世界舞后」王儀珊，今年7月越南首屆WDSF亞洲運動舞蹈錦標賽包辦雙金，中華民國體育運動舞蹈總會特別頒獎表揚，期許潛力十足的台灣新星再接再厲，持續驚艷國際級舞台。

「我從小喜歡跳舞，但這也是很容易遇到瓶頸的運動，還好在家人支持下勇敢追夢。」儘管天賦十足且外型出眾，王儀珊仍得刻苦訓練，才能在賽場上施展結合力與美的精彩演出，也曾陷入低潮的她透露，還好3個哥哥、1個姊姊多年來力挺，讓她受到「小公主」般待遇，並無後之憂全心投入。此次亞錦賽展現強大競爭力，豪奪成人組、青年組女子標準舞兩面金牌，讓目前青年女子標準舞世界排名第1的王儀珊，更有信心朝著夢想前進。

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今夏台灣運動舞蹈捷報頻傳，王儀珊與青少年組金牌林釆誼等新世代在亞錦賽締造佳績，台灣隊以3金3銀2銅擊敗中國、地主越南等亞洲勁旅，榮登獎牌榜第1名；我國代表隊還在WDSF世界拉丁編排舞錦標賽大放異彩，拿下青年組銀牌、成人組銅牌，並創下史上首次由單一國家隊伍同時在兩個組別奪牌的壯舉。我國舞總今日頒獎肯定選手們努力付出，強調這些獎牌不僅是個人榮耀，更是整個團隊長年耕耘與國際競爭力的體現。

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