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中職》餅總親自上丘給球 陳韻文驚險守成退龍二連勝

2025/07/31 21:26

獅隊先發投手蒙德茲。（統一獅提供）獅隊先發投手蒙德茲。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅連兩天以澄清湖球場當主場都收下勝利，繼昨以7：1擊敗味全龍後，今在先發投手蒙德茲7局無失分率領下再以2：1退龍。只是蒙德茲前5局其實局局都有危機，前4局就出現3次觸身球，多虧3局上主審認定打者蔣少宏是故意伸出左手肘挨球吻，才避免連4局都有觸身球，最終他以102球投完7局無失分，拿下本季第7勝，而9局上陳韻文雖失1分，仍驚險守住勝利。

鋼龍（味全龍提供）鋼龍（味全龍提供）

獅隊因台南主場受風災影響受損，至少8月底都無法「回家」，不只昨天和今天改以澄清湖為主場，8月8日至10日和台鋼雄鷹的系列賽也會改到澄清湖球場進行。

不同於昨役林詔恩和徐若熙的土投先發對決，獅龍今由蒙德茲和鋼龍對壘，結果兩人都繳出優質先發，只是鋼龍投6局被敲5支安打失2分，吞下本季第3敗，而蒙德茲則投7局被敲6安無失分，以更優異的帳面成績取勝。

只是蒙德茲其實控球並不穩，出現2次四壞球保送和3次觸身球，但他都能夠化解危機，而8局上獅隊由高塩將樹後援，一開始就讓龍隊打者陳子豪和張政禹接連敲安，隨後也以兩次三振在內順利解危。

9局上獅隊交由陳韻文登板「關門」，總教練林岳平親自上丘將球交給他，但他一開始就讓劉基鴻敲出安打，隨後又對李凱威投出保送，雖三振吉力吉撈．鞏冠拿下第1個出局，卻對朱育賢投出觸身球形成滿壘，所幸雖讓陳子豪擊出高飛犧牲打丟1分，仍有驚無險守成，拿下本季第12次救援成功。

陳子豪猛打賞（味全龍提供）陳子豪猛打賞（味全龍提供）

潘傑楷敲出首安並跑回首分。（統一獅提供）潘傑楷敲出首安並跑回首分。（統一獅提供）

蔣少宏（味全龍提供）蔣少宏（味全龍提供）

陳韻文。（統一獅提供）陳韻文。（統一獅提供）

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