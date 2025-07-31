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PLG》協商破局！鋼鐵人尚未宣布解散 第6季3隊還是4隊開打？

2025/07/31 21:43

PLG副會長陳建州。（資料照，記者陳逸寬攝）PLG副會長陳建州。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕職籃兩聯盟今年夏天持續尋找合作與合併可能性，不過始終難以得到共識，兩聯盟新賽季確定仍是「各走各的路」，TPBL稍早發出聲明宣布破局，PLG第6季會以3隊、還是4隊規模開打則備受關注。

去年夏天PLG聯盟3支球隊出走與原T1球隊合組TPBL，今年兩聯盟再度尋求共識，原有意採「先合作、再合併」的模式，卻因PLG接洽第4隊導致雙方信任破裂，TPBL隨即發出聲明，表示僅接受以兩聯盟合併為前提的討論。

TPBL雖發出措詞強硬的聲明，仍持續保有協商合作的可能性，開出條件等PLG聯盟3支球團點頭，若雙方能達成共識，情況仍有轉機。兩聯盟代表週一下午再度進行會談，可惜未有實質進展，在談判陷入僵局之下，TPBL今天確定會以7隊規模展開第二季，明天將公布選秀日期。

PLG去年在國王、夢想家、攻城獅出走後一度面臨危機，不過在獵鷹未加入TPBL而是轉投PLG陣營後，仍順利以4隊規模展開第5季，而上季只拿2勝的鋼鐵人，休賽季除主帥邱大宗證實合約到期，本土好手如陳范柏彥、莊朝勝都轉戰獵鷹，被外界認為已名存實亡，只是迄今尚未正式宣布解散，PLG會以幾隊規模開打，持續成為焦點。

鋼鐵人。（資料照，記者林正堃攝）鋼鐵人。（資料照，記者林正堃攝）

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