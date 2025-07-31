籃球》兩聯盟合作確定破局！TPBL：即日起停止所有合併討論

TPBL聲明。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL和PLG兩聯盟合作一事討論至今尚無明確結果，今天晚間，TPBL率先發出聲明表示，經過協商和等待，仍未能獲得PLG正面回應，即日起將停止討論所有合併事宜，專心準備新賽季。

TPBL和PLG原本計畫將進行合作，10支球隊將簽署合作意向書，並朝未來可能合併方向邁進。不過，日前因媒體報導指出，宏國宣布將加入PLG，打壞雙方合作默契，TPBL強硬表態，發出聲明直指PLG破壞信任，僅以合併為前提進行討論，兩聯盟合作再次陷入僵局。

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TPBL和PLG本週一再度開會討論，原訂在今天做出最後決定，今天晚間TPBL發出聲明，將不等待PLG回應，即日起停止所有合併討論，專注於準備2025-26賽季。

TPBL聲明全文如下：

社團法人台灣職業籃球大聯盟（TPBL）自7/25發佈聲明後，持續以合併為前提與PLG進行溝通。TPBL始終相信唯有團結才能壯大台灣職籃；唯有整合，才能創造更具競爭力與發展性之職業環境。

TPBL本次溝通採取積極態度，提出更明確訴求，要求PLG於7/31前：

1.針對違反承諾，主動洽詢第四隊之事予以說明。

2.提出2025-26賽季，共組「新聯盟籌備會暨工作小組」，共同推進新聯盟成立 進度，研擬選秀、規章與其他相關重點事宜。

3.提出以2026-27賽季達成兩聯盟正式合併之目標。

然而經近一週的溝通與等待，TPBL仍未獲得PLG針對以上訴求的具體回應，僅得到以合作爲主的反饋，並提出希望延長回覆時間，針對違反承諾之事隻字未提。

TPBL認為以「合併」為前提的洽談，貴在雙方對於誠信之重視，並應盡最大努力排除任何可能影響最終達成合併的因素。故TPBL提出以成立新聯盟籌備會暨工作小組，以及2026-27賽季完成合併為目標。無奈PLG始終不願正面回應合併之訴求，在無法形成共識的前提下，TPBL亦將籌備緊接而來之新賽季，故即日起停止所有合併討論，專注於準備2025-26賽季，並於明（1）日公告新人選秀會相關事宜。

TPBL已盡所有責任及最大努力，對於兩聯盟仍未能達成共識深感遺憾。TPBL尊重PLG之立場與選擇，我們會繼續以開放、務實的態度前行，持續為球迷、球員打造更好舞台，再創台灣籃球嶄新篇章。

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