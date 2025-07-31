MLB》投出「消失的魔球」 大谷翔平超狂橫掃球讓專家絕讚（影音）

大谷翔平。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對紅人，主投3局飆4K失2分，最快球速達101英里（約162.5公里），但在第4局因抽筋提前退場。不過大谷本場有一顆「消失的魔球」引發熱議。

大谷翔平首局在二壘有人無人出局的情況下，面對紅人第二棒二壘手Matt McLain，與他纏鬥7球後，用88.1英里的橫掃球三振掉對手。這顆滑球往橫向和垂直變化幅度都相當大，引起大聯盟投球分析專家「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）的關注，在推特PO文直呼「極品」。

請繼續往下閱讀...

根據大聯盟官方數據網站「Baseball Savant」的資料顯示，大谷那顆橫掃滑球轉速為2587rpm，橫向變化達10英吋（約25.4公分），垂直下墜幅度為33英吋（約83.8公分），這對打者而言，幾乎就像是一顆「消失的魔球」。

具有大聯盟資歷的日本名投長谷川滋利擔任球評時也盛讚，大谷這一顆橫掃球投得很棒，非常有力，手臂揮得很流暢，當然連帶也讓變化球品質提升很多。

Shohei Ohtani, Wicked 88mph Sweeper.pic.twitter.com/zzlNpydt95 — Rob Friedman （@PitchingNinja） July 30, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法