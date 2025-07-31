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籃球》「從未承諾不拓展球隊」PLG反擊：合作破局非我方責任

2025/07/31 23:14

PLG聯盟副會長陳建州。（資料照，記者陳逸寬攝）PLG聯盟副會長陳建州。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕 P. LEAGUE+ 今日針對 TPBL 片面宣布中止合作一事，嚴正發表聲明，在中華民國114年7月10日，PLG與TPBL雙方所屬共10支球隊中，已有超過半數簽署《TPBL x PLG合作意向書》。針對近期外界誤解與不實指控提出3點澄清，重申聯盟對整合的立場與原則。

一、PLG從未承諾「不得拓展新球隊」

自啟動整合對話以來，PLG始終以開放、理性的態度參與協商，但從未在任何會議或意向書共識中對TPBL承諾「不得拓展新球隊」。聯盟治理與發展方向，應由制度機制主導，並保留彈性空間，不應被片面政治化解讀。

二、宏國象同時與PLG與TPBL皆有接觸，並非單方面行動

針對所謂「私下接洽第4隊」的指控，PLG嚴正澄清：宏國象同時有與本聯盟和TPBL做意見上的交流往來，雙方皆清楚該隊正在自主評估方向，並非由PLG私下主導或推動任何加盟計畫。

我方始終秉持透明原則，並未與宏國象簽署任何加盟協議或承諾。我們尊重各隊的發展意向，也期盼各方能基於事實進行對話，而非情緒性指控。

三、TPBL片面中止合作，背離雙方簽署之意向書原則

PLG與TPBL於先前已簽署明確意向書，約定以階段性合作方式推動整合，包括聯合選秀、商業制度協調等具體行動。TPBL如今逕自中止對話、轉而單方面定調「只談合併」，不僅違背雙方達成的基本原則，也破壞了先前談判建立的誠信基礎。此舉使整合進程政治化，對產業與球迷的期待造成直接傷害。

PLG再次強調，聯盟立場明確為「開放合作」，「我們始終支持臺灣籃球整合的大方向，未來也不排除任何形式的合作與雙方制度上的討論。」

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