MLB》藍鳥補強先發輪值 交易來守護者前塞揚強投

守護者前塞揚投手畢伯。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導指出，藍鳥送出在小聯盟2A的22歲右投Khal Stephen，從守護者換來前塞揚強投畢伯（Shane Bieber）。

30歲的畢伯效力守護者7年共出賽136場，累積62勝32敗、952K，防禦率為3.22，2度入選明星賽，2020年獲得美聯塞揚獎的肯定。

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畢伯在合約最後一年，因右手肘不適接受韌帶置換手術（俗稱Tommy John手術），上季僅出賽2場就報銷，並與守護者以2年2600萬美元續約，他積極復健，最近幾週已經進行了3場復健賽，有望在8月傷癒復出。

目前藍鳥隊的先發輪值陣容堅強，陣中有高斯曼（Kevin Gausman）、巴西特（Chris Bassitt）、洛爾（Eric Lauer）、貝里歐斯（Jose Berrios），以及準名人堂球星薛哲（Max Scherzer），藍鳥以64勝46敗的戰績穩居美聯東區龍頭，若畢伯能找回昔日狀態，將有望讓藍鳥先發戰力更上一層樓，成為季後賽的一大助力。

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