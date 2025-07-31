MLB》教士送出百大第3新秀 交易來運動家火球終結者

米勒。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，教士將透過交易換來運動家火球終結者米勒（Mason Miller），補強牛棚深度。

《ESPN》知名記者帕桑指出，教士送出百大新秀排行榜第3名的18歲大物游擊手Leodalis De Vries，以及3名小聯盟投手Braden Nett、Henry Baez和Eduarniel Nunez，從運動家換來米勒和希爾斯（JP Sears）。

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26歲的米勒去年繳出宰制成績，65局送出104次三振，拿下28次救援成功，防禦率2.49，並首度入選明星賽。本季他表現有所下滑，38場出賽投38.1局送出59K，拿到20次救援成功，防禦率3.76，不過招牌火球均速依舊有高達101英里的水準。29歲左投希爾斯（JP Sears）本季先發22場繳出7勝9敗、防禦率4.95的成績。

Leodalis De Vries目前在小聯盟高階1A奮鬥，出賽82場貢獻8轟、46打點，打擊三圍為.245/.357/.410，OPS為0.767，大聯盟官網給予Leodalis De Vries打擊60分、力量55分、跑壘55分、臂力55分、守備55分，以及整體60分的高度評價（評分量尺20-80）。

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