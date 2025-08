卡米諾斯。(資料照)

〔記者盧養宣/台北報導〕TPBL和PLG休賽季針對合作和合併事宜協商多時,昨晚正式宣告破局,PLG桃園領航猿西班牙籍總教練卡米諾斯在社群發聲,內容被認為與破局有關,引發球迷討論。

卡米諾斯向來直言不諱,去年在兩聯盟無緣合作後就曾在媒體日公開表示,球團老闆如果為台灣籃球環境著想,應該先把偏見放一邊,直言台灣只需要一個聯盟。

卡米諾斯上季成功率領球隊勇奪隊史首冠,在雙聯盟休賽季協商還是破局後,在個人帳號的限時動態貼出一張籃球的圖片,並配上法國哲學家沙特(Jean-Paul Sartre)的名言「"When the rich wage war, it's the poor who die."(當富人發起戰爭,喪命的卻是窮人。)」,被認為是暗指兩聯盟協商破局,也隨即引發球迷熱議。

領航猿主帥卡米諾斯限時動態引發熱議。(取自網路)

