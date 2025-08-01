亞洲盃》練球日未現身 賀丹先赴義大利移訓再和台灣隊會合

賀丹。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025亞洲盃籃球錦標賽將在8月5日開打，這次「賀家兄弟」賀丹、賀博都成為台灣男籃一員，盼能為我國爭取佳績。不過，昨天在練球媒體日上，賀丹並未現身，主要是因他上週先返美回到康乃爾大學，隨隊前往義大利移地訓練，他會在8月4日直接飛往沙烏地阿拉伯和台灣隊會合。

亞洲盃男籃台灣隊12人名單昨天公布，除了由旅外好手劉錚、陳盈駿、林庭謙等人領銜，這次多了賀丹、賀博加入，成為新血。不過，賀丹在昨天媒體日並未出現，據了解，他已經先返回美國，並跟著母校康乃爾大學一起前往義大利移訓，這次移訓將與當地大學進行友誼賽，而賀丹僅會出賽1場。賀丹在移訓告一段落後，將直接飛往沙烏地阿拉伯和台灣隊會合，而台灣隊預計在8月3日出發。

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對於賀丹、賀博的加入，國家隊學長們給予好評，胡瓏貿表示，兩名年輕好手都是即戰力，「他們的身體素質、態度和精神都很不錯，也展現出高水準籃球技巧，很開心有更多好手加入。」阿巴西則認為，他們兩人為球隊帶來許多正面能量，加上之前他們已經打過瓊斯盃，熟悉圖齊體系，磨合上沒有太多問題。

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