MLB》一口氣引進海盜、巨人明星終結者！洋基牛棚戰力瘋狂大升級

洋基交易來貝納與多法爾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣時間8月1日早上6點的交易大限，洋基針對本季防禦率4.19、排大聯盟第21名的牛棚進行重點補強，一口氣引進海盜明星終結者貝納（David Bednar）與巨人火球終結者多法爾（Camilo Doval）等人，後援戰力大升級。

洋基送出農場第8號新秀捕手佛羅雷斯（Rafael Flores）、農場第14號捕手/一壘手培瑞茲（Edgleen Perez）與小聯盟外野手桑契斯（Brian Sanchez），向海盜換來貝納。貝納生涯入選過2屆明星賽，本季投38局送出51K，防禦率2.37，拿下17次救援成功。

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為了換來巨人多法爾，洋基送出農場第19號新秀右投佛里林（Trystan Vrieling）、農場第25號捕手/三壘手羅德里奎茲（Jesus Rodriguez）、小聯盟左投狄拉羅薩（Carlos De La Rosa）與小聯盟三壘手哈伯爾（Parks Harber）。多法爾於2023年入選過明星賽，本季46.2局飆50K，防禦率3.09，收下15次救援成功。

除此之外，洋基還把農場第10號新秀二壘手瑞吉歐（Roc Riggio）與農場第28號左投謝茲（Ben Shields）送給洛磯，換來後援右投柏德（Jake Bird）。柏德本季投53.1局送出62K，累積4勝1敗10中繼，防禦率4.73。

另外，洋基今天還用前大物外野手佩雷拉（Everson Pereira）換來光芒快腿卡巴列羅（José Caballero），由於兩隊系列賽正進行中，卡巴列羅在比賽中途遭交易；洋基還將前大物內野手培拉薩（Oswald Peraza）送往天使，換來18歲小聯盟外野手迪潘尼亞（Wilberson De Pena）與國際簽約額度。

洋基在一連串交易之後也做出人員異動，將28歲外野手克魯茲（Bryan De La Cruz）給指定讓渡（DFA）。

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