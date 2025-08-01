MLB》道奇迎回昔日老戰友的火球男！將前少主送往紅襪換農場潛力

道奇迎回史都華、送走梅伊。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣時間8月1日早上6點的交易大限，道奇針對牛棚進行補強，向雙城換來後援右投史都華（Brock Stewart）；另外道奇還做出一項震撼交易，將前少主梅伊（Dustin May）送往紅襪，拿下小聯盟潛力新秀。

道奇送出外野手奧特曼（James Outman）換來史都華，他生涯就是從道奇發跡，從2016年至2019年季中都效力藍衫軍，近3年史都華都待在雙城，本季他大回春繳出亮眼表現，直球均速達96.1英哩，投34局飆出41K，防禦率2.38，累積14次中繼，ERA+181。

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另外，道奇將農場第16號右投史萬（Eriq Swan）與第20號右投利安（Sean Paul Liñan）賣給國民，換來外野手卡爾（Alex Call），本季卡爾在國民出賽72場，打擊三圍.274/.371/.386，攻擊指數0.756，敲出3轟、26分打點，wRC+118。

在進行兩項交易後，道奇也拋出震撼彈，將今年傷癒歸隊的火球男梅伊送往紅襪，換來農場第5號新秀外野手提布斯（James Tibbs III）與第27號外野手艾爾哈德（Zach Ehrhard）。梅伊將與畢爾勒（Walker Buehler）重聚，兩位前道奇少主於波士頓再續前緣。

曾動兩次右手肘手術的梅伊，去年遇到吃生菜沙拉造成食道撕裂傷，因此整季報銷。本季梅伊傷癒歸隊雖然表現起伏，但吃下104局在道奇僅次山本由伸，送出97次三振，防禦率4.85，累積6勝7敗，ERA+84。梅伊生涯為道奇投295.2局，防禦率3.71，如今將展開新篇章。

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