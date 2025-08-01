MLB》和道奇拚了！教士網羅金鶯明星一壘手 4筆交易大補強拚冠軍

歐赫恩。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士在交易大限前換來運動家火球終結者米勒（Mason Miller）後，補強不停歇，後續又做出4筆交易，積極打造爭冠陣容。

根據大聯盟官網指出，教士送走農場排名第4左投貝特曼（Boston Bateman）、農場第6號內野手海托爾（Cobb Hightower）、農場第12號右投內博爾（Tyson Neighbor）、農場第29號一壘手/外野手菲格羅亞（Victor Figueroa）以及內野手巴特沃斯（Brandon Butterworth）和右投史密斯（Tanner Smith），向金鶯換來明星一壘手歐赫恩（Ryan O'Hearn）與外野手勞瑞安諾（Ramón Laureano）。

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教士也把外野手洛克里奇（Brandon Lockridge）賣到釀酒人，換回明星左投柯提斯（Nestor Cortes）和小聯盟游擊手昆塔納（Jorge Quintana）。

不僅如此，教士也和藍鳥進行「1換1」交易，用農場第26號捕手瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）換來內野手華格納（Will Wagner）。

最後一筆和皇家的交易，教士用2名右投手柏格特（Ryan Bergert）、科萊克（Stephen Kolek），拿到捕手費爾明（Freddy Fermin）。

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